Un milione di api sulla Città Stellata: arriva il miele dei Bastioni Unesco

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PALMANOVA (Udine) - Arriva il miele dei Bastioni Unesco, dalla Città Stellata di Palmanova. Al via il progetto di studio e divulgazione sulla salute delle api. Il Comune ha infatti concesso la Lunetta davanti a Baluardo Contarini. Ma di cosa si tratta? Sarà un monitoraggio sulla, connesso ad attività divulgative dedicate alle scuole. Il progetto è stato proposto daldella provincia di Udine.Un apiario costituito daè stato installato nella Lunetta davanti a Baluardo Contarini, tra Porta Cividale e Porta Aquileia. Un milione di api, 50.000 per ogni arnia, lavoreranno incessantemente, producendo miele grazie alle molte varietà di fiori presenti sulla cinta muraria. Un prodotto è stato già ribattezzato “Il miele dei Bastioni Unesco di Palmanova”. Qui sarà anche possibile studiare il comportamento e la salute delle api oltre a realizzare laboratori, dedicati ai ragazzi, su tutela dell’ambiente e biodiversità.«La peculiarità della cinta bastionaria, ricca di prati stabili e di fiori, è un luogo ideale per questo tipo di studi. La Lunetta è un luogo isolato e chiuso al pubblico accesso. Questo garantirà le condizioni ideali per le api, per gli studiosi e la corretta distanza dal centro abitato - dice Luca Piani, assessore comunale con delega ai Bastioni -. Il Parco Storico dei Bastioni, che abbraccia la Fortezza di Palmanova, conserva una ricca biodiversità. Moltissime specie animali sono diventate stanziali, così come molte altre sfruttano l’area durante la migrazione».Il progetto durerà due anni, eventualmente prorogabile in relazione ai risultati raggiunti e dal grado di divulgazione e interesse dimostrato dalle strutture scolastiche.«Nel concedere l’uso degli spazi, abbiamo chiesto che lo studio sia declinato anche in momenti formativi dedicati alle scuole. Conoscere il nostro ambiente naturale, le sua incredibile varietà, il funzionamento delle sue dinamiche è un patrimonio che deve essere diffuso e rappresenta un tassello fondentale nella crescita dei nostri ragazzi - dice il sindaco Francesco Martines -. Oltre a questo sarà possibile realizzare un prodotto nuovo, il miele dei Bastioni, che potrà diventare un ottimo veicolo di promozione della Fortezza e un interessante ricordo per i molti turisti che ci fanno visita ogni giorno».