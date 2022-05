Codroipo, ultraleggero si schianta a terra: avvolto dalle fiamme. Morto un 40enne, il pilota Video

CODROIPO (UDINE) - Ultraleggero precipita e si schianta a terra, prendendo fuoco. Una persona è morta, un'altra è gravissima ed è stata trasportata in ospedale a Udine. Il pilota 62enne dell'Aereo pioneer 300, Marco Vivan di Porcia (Pordenone), è riuscito ad uscire nonostante le ferite, non c'è stato nulla da fare invece per il passeggero.

Ultraleggero caduto, vittima un uomo

La vittima è un uomo di 40 anni, e non un ventenne come era stato indicato in un primo momento. L'incidente è avvenuto oggi, sabato 21 maggio 2022, alle 9.47, in una zona boschiva in zona Prati di Loreto a Codroipo.

Incidente aereo: i soccorsi

Il velivolo era appena decollato da un vicino aeroporto privato, secondo una prima ricostruzione, quando ha perso quota e si è schiantato. L'ultraleggero a quel punto ha preso fuoco. Sul posto due squadre del distaccamento Vigili del fuoco di Codroipo con il supporto di un'ulteriore squadra, l'autobotte e il funzionario di guardia giunti dalla sede centrale di Udine. I vigili del fuoco si sono divisi in due squadre, mentre una ha iniziato a spegnere le fiamme, riuscendo ad estinguerle prima che si propagassero a tutta l'area boschiva, l'altra squadra assieme al personale sanitario si è adoperata per soccorrere i due occupanti del velivolo.