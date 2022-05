Codroipo, ultraleggero si schianta a terra: avvolto dalle fiamme. Morto un 40enne, il pilota Video

CODROIPO (UDINE) - Ultraleggero precipita e si schianta a terra, prendendo fuoco. Una persona è morta, un'altra è gravissima ed è stata trasportata in ospedale a Udine. Il pilota, Marco Vivian, è riuscito ad uscire nonostante le ferite, non c'è stato nulla da fare invece per il passeggero.

Ultraleggero caduto, vittima un uomo

La vittima è un uomo di 40 anni, e non un ventenne come era stato indicato in un primo momento, ferito il pilota 60enne. L'incidente è avvenuto oggi, sabato 21 maggio 2022, alle 9.45, l'allarme è scattato alle 10.10. Il velivolo era appena decollato, secondo una prima ricostruzione, quando ha perso quota e si è schiantato. Sul posto 118 e vigili del fuoco.