UDINE - Stanze da otto-nove metri quadri o poco più, con un solo bagno per otto camere e senza una cucina vera e propria, affittate suppergiù a quasi 350 euro al mese a lavoratori stranieri, con i documenti in regola.

UN EX UFFICIO

La scoperta è stata fatta circa due mesi fa, quando una pattuglia della Polizia locale è intervenuta su attivazione dei carabinieri per una rissa in viale Palmanova. In quell'occasione, gli agenti del comando di via Girardini avevano scoperto le stanzette ricavate "alla buona" in un originario open space destinato a ufficio.

Con tempestività si era mossa l'Unità operativa Polizia amministrativa e commerciale di cui è responsabile Magda Petri, che aveva verificato la situazione. Dagli accertamenti svolti, è emerso che il proprietario, un cittadino italiano, affittava le otto stanze (di cui sei, al momento della scoperta, occupate da lavoratori stranieri in regola) che erano state ricavate nell'appartamento senza chiedere la modifica della destinazione d'uso. Una modifica che peraltro non sarebbe stata comunque ammissibile nel caso di specie.

STANZE "FUORILEGGE"

Nello spazio in origine destinato a ufficio, inoltre, le stanze "fuorilegge" erano state ricavate con pareti costruite "in economia" con opere in proprio e con dimensioni che non rispondevano ai requisiti previsti dalle norme per metrature e luce (una stanza a quanto pare era anche senza finestre). La camera più piccola, a quanto si è appreso, misurava appena 8-9 metri quadri e le altre poco di più. L'affitto richiesto agli occupanti, a quanto constatato dagli agenti, sarebbe stato di circa 350 euro al mese per ciascuna stanzetta. Un riflesso, forse, anche delle difficoltà spesso incontrate dai migranti (e segnalate dalle associazioni che se ne occupano) a trovare dei locali in affitto in città.

Gli uffici dell'Edilizia privata di Palazzo D'Aronco, a ruota, hanno emesso un'ingiunzione alla rimozione delle opere interne e al ripristino dei luoghi e della destinazione d'uso originaria. L'attività è stata segnalata alle autorità competenti per l'eventuale adozione di altre misure.

AFFITTACAMERE

Sempre l'ufficio di Polizia amministrativa e commerciale del Comando di via Girardini ha anche scoperto che un residente con cittadinanza straniera, fra la zona della stazione e del centro, aveva aperto due affittacamere e un'unità abitativa ammobiliata, pubblicizzata su un noto portale turistico, senza aver presentato la Scia (Segnalazione certificata inizio attività) in Comune e quindi, di fatto, senza avere l'autorizzazione necessaria. Inoltre, l'uomo non aveva provveduto a segnalare i nomi degli ospitati in Questura, come prassi richiede. Per questo il residente di origini straniere è stato sanzionato. La segnalazione del caso è stata inoltrata a tutti gli organi competenti, amministrativi, tributari e giudiziari.