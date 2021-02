Super Deulofeu, l'Udinese batte il Verona. Nuovo stop per gli scaligeri

L'Udinese batte il Verona con merito dopo aver dominato il primo tempo con dieci tiri a zero e prosegue la striscia positiva che la sta proiettando a centro classifica. Grande merito a un super Deulofeu, che causa l'autogol di Silvestri e poi firma il raddoppio. La squadra di Juric esce ridimensionata e scaglia una sola conclusione in 90' dalle parti di Musso: troppo poco per ambire a fare propria la posta.

Gotti parte con l'attacco tutto spagnolo e arretra Pereyra per sopperire all'assenza dello squalificato De Paul. Il Verona propone il freschissimo ex Lasagna (due settimane fa guidava l'attacco bianconero contro l'Inter) assieme a Kalinic. Il match parte sonnecchiando, tanto che l'esordiente in serie A Santoro fischia il primo fallo della sua carriera solo al 13'. Quando l'Udinese accelera, iniziano i dolori per il Verona e ci vuole un super Silvestri per non capitolare.

Prima sventa un'incornata di Samir (25'), poi inizia un personale duello con Deulofeu, per la prima volta, da quando è in Friuli, sui livelli di Milan e Barcellona: al 29' salva in uscita bassa una conclusione ravvicinata; al 32' sventa con i pugni un altro tiro; al 36' alza in angolo una punizione dal limite insidiosa. In mezzo l'estremo difensore si fa notare per un'uscita a vuoto su cui Arslan spara in curva da ottima posizione (33') e per un altro miracolo su incornata da due passi di Stryger Larsen. Ultimo episodio di un primo tempo che ha visto la sfida Udinese-Silvestri al 42': Walace dal centro dell'area lascia partire una staffilata che il numero 1 riesce ancora una volta a deviare in angolo. La ripresa parte con una rivoluzione scaligera: Juric lascia negli spogliatoi un inguardabile Lasagna e cambia metà della difesa; Gotti risponde inserendo subito Nestorovski per Pereyra.

La mossa azzeccata è quella degli ospiti: al 2' arriva la prima (e unica) conclusione del match, con Faraoni che colpisce da pochi passi e centra l'esterno della rete. Da quel momento inizia un dominio assoluto scaligero nel possesso palla, anche se la prima chance arriva solo al 31' con Tameze. La svolta a dieci minuti dalla fine con il Verona che appare padrone del campo anche se sterilissimo davanti: ripartenza bianconera, Deulofeu sfrutta una leggerezza di Di Marco, s'incunea dalla fascia destra, centra e viene favorito da una deviazione di un non impeccabile Silvestri, fino a quel momento insuperabile. Nel primo minuto di recupero lo stesso Deulofeu chiude il match con una splendida conclusione appena entrato in area e regala il colpo all'Udinese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA