Il paròn Gianpaolo Pozzo si prepara a festeggiare il 30 novembre i 125 della squadra bianconera: simbolo di tenacia friulana, ambasciatrice degli emigrati in tutto il mondo. «Siamo davanti a qualcosa di grande. Non è piovuto dal cielo».



«Cos'è l'Udinese? Per noi friulani puri è il nostro esercito, un esercito che non spara fucilate, ma pallonate in porta. A volte non trova la porta! È un esercito che va nel mondo perché questa è una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati