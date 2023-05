Udinese Napoli, le zolle di terreno della Dacia Arena in vendita su Ebay

UDINE - Nell'attesa che siano accertate le numerose responsabilità dei comportamenti accesi e violenti sfociati ieri sera, giovedì 4 maggio, dopo il triplice fischio della partita Udinese Napoli, su internet circolano già i primi cimeli della notte scudetto. Reperti "strappati" dal rettangolo di gioco della Dacia Arena e che ora, come una simbolica e storica "limited edition", sbarcano sui più noti siti di vendita.

È così che al modico prezzo di 700 euro arriva su Ebay una zolla di terreno rubata dal campo della Dacia Arena

Avanti dunque gli offerenti e che vinca il migliore. Ciò che è certo che sotto i 100 euro non si scende. «Zolla Terreno Dacia Arena Napoli Campione raccolta in occasione della vittoria del terzo scudetto del Napoli» si legge nella descrizione all'articolo. A strappare un sorriso sono anche le condizioni del pezzo di terreno, «non usato e in condizioni nuove», un simpatico dettaglio che tenta quasi di lasciarsi alle spalle le scaramucce della grande notte scudetto.