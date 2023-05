A Udine sventola il tricolore, l'ironia sui social: «Bandiere per gli Alpini, non per lo scudetto del Napoli»

UDINE - Cresce l'attesa per Udinese-Napoli, il match ball di questa sera alla Dacia Arena, che potrebbe ufficialmente consegnare il terzo scudetto agli azzurri di Spalletti. Tanti i tifosi partenopei che già da ieri hanno raggiunto il capoluogo friulano, sempre più blindato e che in questi giorni si sta preparando anche al prossimo grande evento che ospiterà settimana prossima. Sì perché dai 15mila ultras in trasferta si passerà alle 90mila penne nere che per quattro giorni, dall'11 al 14 maggio, coloreranno la città di Udine per la 94esima Adunata Nazionale. La macchina organizzativa degli Alpini si muove anche su Facebook, dove nel gruppo "Adunata Alpini 2023 Udine nell'attesa.....", tra annunci per posti letto disponibili e condivisione di vecchi ricordi, non manca anche chi, sull'onda del fermento che tiene viva in queste ore la città, scherza sui tricolori che costellano il centro e la zona stadio: «Si avvisa i napoletani in arrivo che le bandiere esposte a Udine sono per l'Adunata degli Alpini, non per festeggiare il loro scudetto».