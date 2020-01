Udinese-Inter, Carnevale scommette: «Musso e De Paul come Handanovic e Sanchez»

Dei tre calciatori dell'Inter con trascorsi all'Udinese, domenica sera in campo sarà assente Kwadwo Asamoah, ma in quello che è stato a lungo il loro stadio torneranno Samir Handanovic e Alexis Sanchez, arrivati giovani in Friuli e poi destinati a farsi notare nel calcio europeo.

A parlare di loro è un osservatore dell'Udinese che è stato fondamentale nello scoprirli, Andrea Carnevale, ex attaccante dei friulani che ha militato tra gli anni '80 e '90 anche con squadre del calibro Napoli e Roma,

«Domenica sarà più acclamato Sanchez, perché è un giocatore più appariscente e che ha giocato in Friuli qualche anno di più; al pubblico friulano farà piacere rivederlo in campo, ma io ricordo con piacere Handanovic. Handanovic aveva solo 18 anni quando lo abbiamo preso dal Domzale; lo avevo visto a Longarone con la nazionale slovena che giocava contro l’Italia e mi aveva subito colpito. Handanovic, ora all'Inter, mi piacque per stile, fisico e tecnica nel gioco con la palla, quella che ora è diventata una caratteristica fondamentale per il portiere moderno, che deve saper fare il libero alla Di Somma. Lo portai qui a fare il provino ed ebbe pareri favorevoli da tutti. Morgan De Sanctis, allora portiere titolare, mi prese da parte e mi disse di cercare di darlo via altrimenti gli avrebbe tolto il posto. Anche per questo motivo optammo per il prestito al Treviso, Lazio, e poi Rimini, dove ha iniziato a sbocciare. Poi quando Morgan è andato a Siviglia con la clausola lo abbiamo riportato qui e ha iniziato il suo percorso di crescita. In carriera avrebbe meritato di vincere molto di più; ha vinto poco per il suo livello, anche se ha ancora tempo per farlo».

Come era Handanovic fuori dal campo?

«Un professionista e un ragazzo straordinario. Ancora oggi mi dicono che si curi in maniera maniacale e per questo è ancora uno dei migliori d’Italia, insieme a Musso».

- E cosa ricordi di Sanchez?

«Arrivò da puro sconosciuto, come spesso succede qui a Udine. Fu una straordinaria intuizione di Gino Pozzo, che lo voleva in maniera fortissima. Inizialmente giocava a destra, finché Guidolin fece la giusta mossa di metterlo più vicino alla porta; una scelta che ho sempre avallato perché penso che i piccoletti stiano bene davanti alla porta. Sulla fascia invece faticava a imporre il suo gioco e il suo estro. Guidolin è stato bravo a metterlo in coppia con Totò Di Natale, con cui fece cose straordinarie»,

- Ora all'Inter, Sanchez sta facendo fatica

«L’ho visto in Coppa Italia contro la Fiorentina, è indietro dal punto di vista fisico. Non ha la condizione che lo ha contraddistinto al Barcellona o all’Arsenal. Un giocatore così va comunque sempre atteso e spero che si svegli presto, anche se magari non domenica, perché se lo fa contro di noi, sono dolori».

Musso e De Paul possono diventare i nuovi Handanovic e Sanchez?

«Musso per me è il nuovo Handanovic, anche se deve migliorare ancora nel gioco con i piedi e nella parte tecnica, dopodiché può anche fare la carriera di Handanovic. Anche De Paul arriverà a grandi livelli, deve convincersi di essere forte e diventerà un campione. Ora ci deve far vincere e salvare, poi la proprietà deciderà se meriterà di andare in un altro palcoscenico. Dal canto mio glielo auguro perché è un giocatore di alto livello».

- Che partita sarà domenica tra Udinese e Inter?

«Quando hai i campioni puoi vincere anche se hai le ruote sgonfie. L’Inter al momento mi sembra in riserva di ossigeno, non vince da un mese in campionato. Però ha inserito Moses, Young ed Eriksen che ho visto già integrati. Dovremo stare attenti e aggredirli, perché non puoi lasciargli fare la partita o vai in difficoltà. Saranno molto carichi, noi non dobbiamo guardare in faccia nessuno ed essere cattivi sul piano sportivo. Dobbiamo avere fame di salvezza e interrompere la striscia di sconfitte». © RIPRODUZIONE RISERVATA