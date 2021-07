Udinese Calcio, voucher di rimborso per gli abbonati: validità estesa a 3 anni

UDINE- È stata prorogata la validità dei voucher di rimborso per gli abbonati della stagione calcistica 19/20 all'Udinese: il termine passa da 18 a 36 mesi. L'annuncio è della stessa società friulana. «In ottemperanza alla recente modifica della normativa in vigore (Decreto Legge 41 del 22 marzo 2021 convertito in legge il 21 maggio 2021) - si legge nella nota del Club -, la durata dei voucher emessi come forma di rimborso per gli abbonati della stagione sportiva 2019/2020, originariamente fissata in 18 mesi, viene prorogata a 36 mesi, calcolati a partire dalla data di emissione del voucher stesso». La società ha ricordato anche ai possessori che lo strumento è usufruibile esclusivamente per tutti gli eventi ticketing di Udinese Calcio ed è spendibile in più operazioni sino all'esaurimento del credito.