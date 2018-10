Squadre di vigilantes in giro di sera: parte il test-sicurezza del Comune

UDINE - Dal 15 ottobre per quattro mesi sarà avviata a Udine una sperimentazione che coinvolgerà alcune squadre di vigilantes della sicurezza. L'obiettivo è «andare incontro all'esigenza di sentirsi più sicuri, manifestata da molti cittadini in diverse zone della città e soprattutto nell'area vicino alla stazione».



Lo ha affermato il sindaco del capoluogo friulano, Pietro Fontanini, al termine della riunione di Giunta in cui sono state affrontate alcune delibere in materia di sicurezza, opere pubbliche e mobilità, attività delle società sportive. La Giunta ha annunciato che le squadre della sicurezza, attive dalle 18 alle 24, saranno composte da tre coppie di guardie giurate «che opereranno in stretto coordinamento con la polizia locale e le forze dell'ordine». «Abbiamo voluto agire subito su questo fronte - ha detto Fontanini - allocando 67.000 euro per quattro mesi di sperimentazione, senza attendere il potenziamento della polizia locale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA