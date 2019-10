​Via Zanon, la ciclabile verrà cancellata: «Troppo pericolosa»

di Alessia Pilotto

UDINE È ufficiale: via la ciclabile da via Zanon, l'Alpe Adria passerà lungo via Mercatovecchio, via Vittorio Veneto e la rinnovata via Aquileia, la cui viabilità è stata modificata con una spesa di circa 2.500 euro, «senza costi aggiuntivi grazie al ribasso di gara», come ha spiegato ieri la giunta.«Lungo via Zanon si registrano incidenti continui riconducibili alla promiscuità tra bici e auto in sosta ha detto il sindaco Pietro Fontanini -. Lì, quindi, non ci sarà più una ciclabile, che verrà spostata verso il centro». Anche per permettere questo spostamento, ieri l'esecutivo ha approvato la variante in corso d'opera che modificherà via Aquileia, dopo il dietrofront di Palazzo D'Aronco rispetto al progetto originario.