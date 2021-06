Asfalti, rifacimenti di strade e adeguamenti di scuole: un'estate di cantieri

UDINE - Tra una settimana riapre via Vittorio Veneto mentre è appena stata chiusa via Grazzano. Palazzo D’Aronco prosegue nel suo piano di sistemazione delle strade cittadine, in particolare con il lotto da 800mila euro che riguarda alcune delle più importanti arterie in porfido: rifatta la parte nord di via Gemona (quella compresa tra via Deciani e Piazzale Osoppo), era toccato poi a via Vittorio Veneto (dove è stata messa la resina, che necessita di alcuni giorni senza transiti per l’asciugatura), e ora ad uno degli interventi più delicati, quello su via Grazzano (da via Cisterna a piazza Garibaldi) dove i lavori, come ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Loris Michelini, dovrebbero iniziare questa settimana e durare circa due mesi, meteo permettendo: per ridurre il disagio alle numerose attività che insistono sulla strada, il cantiere è stato organizzato in quattro fasi. Conclusa quella via, toccherà poi a via Superiore: qui, l’intervento dovrebbe durare circa un mese e mezzo.

ASFALTI

Nel frattempo, è in corso l’asfaltatura, attesa da anni, di via Gonars (per cui tra l’altro è stata affidata la progettazione della nuova rotatoria, voluta per risolvere il problema dell’incidentalità dell’incrocio e legata al progetto di ciclabile che da via Lumignacco arriverà a Cargnacco); a breve, prenderà il via anche il rifacimento di via Rivignano e, nel frattempo, continua il lavoro di sistemazione e sostituzione dei parapetti lungo il canale Ledra: un appalto complessivo di 600 mila euro, che coinvolge viale Ledra (dove i lavori sono già finiti), viale delle Ferriere (in corso di conclusione) per continuare poi su via Bassi. Dal 28 giugno (e fino al 10 luglio), sono previsti i lavori di manutenzione marciapiedi e piste ciclabili ed eliminazione delle barriere architettoniche su via Gabelli, nel tratto tra viale Venezia e via San Rocco (su cui è previsto il divieto di transito); sempre dal 28 e fino al 2 luglio, sarà interessato da interventi di manutenzione del manto stradale anche il Cavalcavia SS. Ermacora e Fortunato (quello che porta in viale Palmanova). In corso è anche il cantiere sul piazzale della stazione: dovrebbe durare due mesi e mezzo e porterà al rifacimento dell’area antistante l’ingresso, con il rifacimento, tra l’altro, delle carreggiate, la realizzazione di un unico passaggio pedonale e la messa in sicurezza degli stalli dei bus. Qualche giorno fa, inoltre, sono stati affidati i lavori di sistemazione di via Petrarca, tra via Treppo e via Alfieri, grazie al ribasso d’asta di un lotto di asfaltature assegnate nel 2020, che comprendeva dieci strade (via Siracusa, via Bertiolo, via 3 Novembre, piazzale Dell’Industria, via San Rocco, via Birago, un tratto di via Baldasseria Media, via Buttrio, via della Madonnetta): sulla strada su cui affaccia la Valussi sarà rifatto l’asfalto e sistemati i tre incroci, mettendo in quota i pozzetti e rinnovando la segnaletica.

SETTEMBRE

Partirà invece a settembre (probabilmente dopo Friuli Doc) l’intervento che cambierà volto a piazzetta del Pozzo, trasformando l’area in una zona pedonale, valorizzando gli elementi architettonici storici. Stessa tempistica (dopo la sagra) per la sistemazione della piazza di Godia, che prevede il ripristino del porfido e la sistemazione delle caditoie e della fermata del bus. Nel corso dell’estate, però, i lavori non riguarderanno solo la strade: in ballo, infatti, ci sono anche gli interventi su tre scuole cittadine. Affidati quelli da 1,1 milioni di euro della primaria Alberti (che riguarderanno in particolare l’adeguamento antisismico e dovrebbero concludersi a settembre) e quelli della Zorutti di via XXX Ottobre (circa 1,1 milioni, sempre per l’adeguamento sismico, con lo spostamento degli alunni nella scuole adiacenti), mentre oggi verranno affidati quelli per la Pascoli.