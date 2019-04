Truffa del cambio delle banconote, due giovani si dileguano con 10.500 euro

PRADAMANO (UDINE) - Una coppia di giovani, un ragazzo di 24 anni e una giovane di 27, residenti a Pradamano (Udine), già noti alle Forze dell'ordine, sono stati denunciati dai Carabinieri del Norm di Udine per truffa. Sono accusati di aver raggirato un cittadino sloveno di 77 anni con il pretesto di cambiare una somma di denaro pari a 10.500 euro. La somma sarebbe stata consegnata dall'uomo in banconote da 500 euro. La coppia si sarebbe dileguata dopo aver ricevuto il denaro da cambiare in taglio più piccolo per l'acquisto di un'auto messa in vendita dallo stesso straniero. Raccolta due giorni fa la denuncia della vittima, i Carabinieri sono risaliti agli autori del raggiro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA