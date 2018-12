Comune a caccia della tassa rifiuti non pagata: sono 2,5 milioni di euro

di Alessia Pilotto

UDINE - Il Comune a caccia della Tari non pagata. Palazzo D'Aronco, infatti, è in procinto di inviare solleciti di pagamento e avvisi di sanzione con l'obiettivo di recuperare quasi 2,5 milioni di euro, riferiti alla tassa sui rifiuti non versata nel triennio 2014, 2015 e 2016. Le raccomandate che verranno spedite sono, secondo la stima del Municipio, circa 6.800, con una spesa di 41mila euro.



Alcuni invii massivi erano già stati effettuati nel 2016 e nel 2018: a seguito dei mancati pagamenti, saranno quindi spediti nuovamente circa 3.200 solleciti a 1.600 contribuenti che allora non erano stati raggiunti dagli avvisi Tari; a ciò si aggiunge il fatto che, per i tre anni 2014-2016, erano già stati recapitati ben 9.500 solleciti e 5.200 cittadini non hanno comunque provveduto a saldare la tassa: a loro, arriveranno anche le sanzioni.





CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO