Agguato alla stazione delle corriere: 34enne accoltellato alle spalle

UDINE - È stato arrestato dalla Polizia e si trova in carcere con l'accusa di tentato omicidio il cittadino algerino, di 24 anni, che ieri pomeriggio ha aggredito un cittadino marocchino, di 34 anni, all'ingresso della stazione delle corriere a Udine, ferendolo con più coltellate. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, che ha visionato le immagini delle telecamere della zona, il giovane ha aggredito improvvisamente l'uomo alle spalle, colpendolo con un primo fendente a una coscia.



La vittima ha provato a difendersi, ne è nata una colluttazione al termine della quale quest'ultima ha riportato ferite da difesa sulle braccia. I due sono finiti contro la vetrina di un negozio frantumandola, prima che i poliziotti delle Volanti, che si trovavano sul lato opposto dell'autostazione per un altro intervento, riuscissero a bloccare e disarmare l'aggressore. L'algerino, nei cui confronti era già stato emesso un ordine di espulsione del Questore, è accusato anche di lesioni aggravate, danneggiamento, inottemperanza all'espulsione, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di sostanze stupefacenti - aveva circa 16 grammi di hashish - e porto del coltellino usato per l'aggressione. La vittima è stata dimessa dall'ospedale con una prognosi di 10 giorni. Le indagini sono in corso per accertare le ragioni dell'aggressione.

