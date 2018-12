Senzatetto al freddo: inizia l'emergenza, dieci posti in caserma

di Camilla De Mori

UDINE - Dieci posti letto da subito, per l'emergenza freddo, messi a disposizione dalla Croce rossa per i senzatetto all'ex caserma Friuli. L'annuncio arriva dall'assessore comunale Giovanni Barillari, che per lunedì pomeriggio ha fissato anche un incontro con la Caritas e il dirigente comunale Filippo Toscano «per fare il punto e per capire perché finora non è ancora stato aperto il dormitorio invernale e per aiutarli a superare eventuali difficoltà». Per parte sua, l'ente diocesano continua ad assicurare, come sempre fatto in queste settimane, anche al nostro giornale, che i posti letto extra (oltre a quelli del Fogolar) per i senzatetto ci saranno, ma che si sta riflettendo sul come. L'incontro di lunedì, quindi, si preannuncia come decisivo. Ma andiamo con ordine.