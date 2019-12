Banda di ladri romeni nel supermarket: nelle tasche 90 scatolette di tonno

UDINE - Un cittadino romeno di 30 anni, residente in Romania, è stato arrestato ieri dalla polizia a Udine dopo essere stato sorpreso a rubare 90 scatolette di tonno in un supermercato cittadino. L'uomo e altri due connazionali, entrati nel negozio intorno alle 11, hanno attirato l'attenzione dell'addetto alla vigilanza del supermercato mentre nascondevano nelle tasche dei propri indumenti numerose scatolette di tonno per poi uscire senza fermarsi alla cassa. Inseguiti i tre, l'addetto alla vigilanza è riuscito a bloccarne uno in attesa dell'arrivo della polizia. Giunta sul posto la pattuglia della Volante ha recuperato 90 scatolette, per un valore di circa 330 euro, in parte cadute a terra durante la fuga e in parte ancora nascoste nelle tasche dei pantaloni e del giubbotto dell'uomo. La merce è stata restituita al negozio. I due complici sono riusciti a fuggire facendo perdere le proprie tracce.

