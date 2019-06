Per non spaventare i bimbi la risonanza magnetica diventa un'astronave

di Antonella Lanfrit

UDINE - Un simulatore che sembra un'astronave che è pronta a far fare un viaggio nello spazio ai bambini, in un ambiente da favola, con pareti arricchite di disegni simpaticamente colorati.Servirà a rendere meno impressionante, per i pazienti più piccoli, la risonanza magnetica. È il progetto Astronauta bambino in orbita, realizzato dall'associazione Abio all'Ospedale di Udine, che ieri è stato illustrato ufficialmente, presente anche il vice presidente della Regione e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi. La missione di Abio, dal 1978 a fianco dei bambini in ospedale, è quella di alleviare le loro sofferenze, attraverso l'umanizzazione dell'ospedale. Una finalità cui risponde appieno questo progetto, realizzato sul modello di quanto precedentemente attuato a Montebelluna, ha raccontato ieri la referente e volontaria di Abio, Paola Caselli.