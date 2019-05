Minorenne entra in un negozio armato di taglierino: «Dammi i soldi»

di Marco Corazza

UDINE - Armato delha cercato diunin centro a: nei guai un minorenne. È stata la stessa vittima ad allertare i carabinieri quando in negozio si è presentato il ragazzino con in mano il taglierino.In programma dei soldi facili, certo che il commerciante avesse assecondato la sua richiesta con la minaccia di quell'arma. E invece la vittima, con una buona dose di sangue freddo, non si è fatto intimorire.A quel punto il giovane rapinatore ha preferito tagliare la corda, ma la sua fuga è terminata poco dopo. I militari della Radiomobile, raccolta la testimonianza, non hanno avuto difficoltà a ritrovare il giovane in fuga, che aveva tra l'altro agito a. Portato in caserma è stato identificato in un minorenne che vive nell'hinterland del capoluogo friulano. Il taglierino è stato sequestrato mentre il ragazzino è statoal Tribunale per i minorenni di Trieste per la tentata rapina e per il possesso dell'arma.