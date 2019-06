Pusher presi. Minacce e messaggi Whatsapp al ragazzo per un debito di droga di 20 euro

UDINE - Sono sette le persone denunciate per un giro di spaccio di sostanze stupefacenti a studenti in Carnia. Un giovane, di 21 anni, residente in Carnia, in provincia di Udine, è stato denunciato dai Carabinieri di Tolmezzo per spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione. Il giovane aveva anche minacciato ripetutamente un coetaneo della zona, maggiorenne, per convincerlo a saldare un debito di droga.



È emerso all'esito di un'indagine dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Tolmezzo, supportati dai Carabinieri della locale Stazione e dalla Polizia Locale dell'U.T.I. Carnia avviata nell'autunno scorso e diretta a contrastare lo spaccio di stupefacenti agli studenti della zona. Nel corso dell'operazione sono stati denunciati per spaccio altri 6 giovani, quattro italiani tra i 21 e i 31 anni e due pachistani richiedenti asilo di 21 e 24 anni che erano ospiti in strutture della zona.



Gli accertamenti erano partiti proprio a seguito delle ripetute violazioni al foglio di via obbligatorio da Tolmezzo da parte del primo giovane, già noto alle forze dell'ordine. Carabinieri e Polizia locale lo hanno monitorato e trovato in possesso di hashish e marijuana, scoprendo messaggi e whatsapp di minacce nei confronti di un ragazzo che aveva accumulato un debito di 20 euro per il mancato pagamento di 2 grammi di stupefacente. I militari dell'arma hanno ricostruito una serie di episodi di cessione di stupefacenti a carico del ragazzo per un totale di circa 500 grammi di hashish e marijuana nell'ultimo triennio.

