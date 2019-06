UDINE - Sono ancora ricoverati in ospedale a Udine in gravi condizioni i due occupanti dell'auto che ieri sera si è schiantata contro un albero lungo la statale 352 ad Aquileia (Udine). Si tratta di due giovani di 25 anni, un ragazzo residente a Cervignano del Friuli (Udine) e una coetanea di Sciacca (Agrigento). Il ragazzo è in prognosi riservata, meno gravi le condizioni della giovane che ha riportato diverse fratture.



Secondo quanto finora ricostruito dai Carabinieri della stazione di Aquileia e di Torviscosa, intervenuti sul posto per i rilievi, la Fiat Panda su cui viaggiavano i due è uscita di strada nel tentativo di evitare un'auto che viaggiava in direzione opposta e si trovava in fase di sorpasso sulla loro corsia. La vettura non si è fermata a prestare soccorso.



Nell'impatto contro un platano, la Panda si è incendiata. I due occupanti sono stati estratti dalle lamiere dai Vigili del fuoco. Le indagini dei Carabinieri sono in corso per risalire al conducente della vettura coinvolta nel sinistro, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Si cercano anche testimoni.

