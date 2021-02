Si schianta contro un Tir, donna in ospedale

Con l'auto si è schiantata contro un mezzo pesante, una donna finisce in ospedale. Il botto questa mattina verso le 7.50 a Flaibano. Tutto dovrà essere chiarito dalla Polizia locale di Sedegliano. Lo schianto, lungo via San Daniele nel tratto della Strada Regionale 463, è stato molto violento tanto che per liberare la donna alla guida dell'auto sono dovuti arrivare i Vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo. L'auto è piombata contro un Tir, accartocciandosi su se stessa. Liberata da ciò che era rimasto dell'abitacolo, l'automobilista è stata trasferita in ospedale a Udine. Le sue condizioni sono serie e per questo è stata trattenuta in osservazione. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati, dell’area e dell'incidente. Le cause del sinistro sono in fase di accertamento mentre è rimasta chiusa per tutta la durata dell’intervento la SR 463.



