Case, camper e auto: nomadi a reddito zero ma vivevano nel lusso

UDINE - Verranno tolti alla disponibilità dei proprietari e affidati alla "Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati" due camper, due auto e due appartamenti a Treppo Grande e Tricesimo (Udine) che erano stati sequestrati e confiscati negli anni scorsi dai Carabinieri di Udine a nomadi che conducevano una vita lussuosa ma non dichiaravano reddito.



È l'effetto della decisione con cui la Corte di Cassazione il 7 marzo ha respinto i ricorsi presentati da 8 nomadi contro il provvedimento con cui il 13 marzo 2018 la Corte d'Appello di Trieste ne aveva disposto la confisca dei beni. Sono stati rigettati sei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Altri due ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al versamento di 3 mila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese.

