Mano nella troncatrice, titolare della ditta rischia l'amputazione

BUJA - Un uomo, di circa 50 anni, titolare di una ditta di Buja (Udine), è rimasto ferito in un grave infortunio sul lavoro accaduto in tarda mattinata di oggi, 10 luglio. Rischia l'amputazione di una mano. L'uomo si sarebbe ferito, con una grave lesione all'arto, mentre stava utilizzando una macchina troncatrice. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato con l'elicottero in ospedale a Pordenone che dispone di un reparto specializzato in microchirurgia della mano. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo. Gli accertamenti sono ora in corso ad opera dell'ufficio prevenzione dell'azienda sanitaria.

