Donna di 34 anni in auto investe un 15enne e tira dritto: denunciata

PALAZZOLO DELLO STELLA - Una donna di 34 anni, residente a Udine, è stata denunciata dai carabinieri per aver investito un ragazzino di 15 anni ed essersi allontanata senza fermarsi a prestargli soccorso. Dopo l'urto è andata al lavoro come nulla fosse successo. L'incidente si è verificato ieri, 13 agosto, a Palazzolo dello Stella ( Udine). Il ragazzino investito, un minorenne del posto, ha riportato lesioni e ha avuto bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale di Latisana. Guarirà in 30 giorni. Le indagini, avviate dai Carabinieri del Norm della Compagnia di Latisana, hanno consentito di risalire in poco tempo all'auto che aveva urtato l'adolescente. La conducente è stata deferita all'autorità giudiziaria per le ipotesi di reato di omissione di soccorso, fuga e lesioni personali gravi.

