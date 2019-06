di Marco Corazza

MANZANO - A fuoco il capannone, il titolare rimane ustionato. G.G., titolare della segheria Artilegno di Manzano, è rimasto ustionato alle gambe. L'incendio è scoppiato quest'oggi, 11 giugno, per cause che sono al vaglio dei Vigili del fuoco arrivati in forze a Manzano per spegnere il rogo che divampava violentissimo. Il titolare, rimasto ustionato, è stato soccorso dai sanitari e trasferito in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.