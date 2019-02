Con la Clio contro un muro, auto disintegrata: morto il passeggero

UDINE - Tragedia della strada in Friuli: un uomo di 54 anni di Gemona (Udine) - Mauro Calligaro - è morto nella notte a Fraelacco di Tricesimo dopo che l'auto su cui viaggiava - una Renault Clio - è uscita di strada, andando a sbattere contro il muro di cinta di un istituto per disabili. L'incidente è avvenuto intorno all'1.30 di notte.



Il conducente ha perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento. Il passeggero, che sedeva sul sedile posteriore, ha avuto la peggio. Feriti anche il conducente e una donna che sedeva al suo fianco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del fuoco di Udine e i sanitari.



Autovie Venete - Un incidente si è verificato ieri sera sulla A4 tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Un tir, che trasportava un carico di pellet, per cause ancora al vaglio della polizia stradale, è fuoriuscito dalla carreggiata ed è finito nella scarpata laterale. Nello schianto è rimasto ferito il conducente del mezzo pesante. In seguito al sinistro non si sono formate code, ma brevi rallentamenti che si sono risolti in pochi minuti.

