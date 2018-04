La lunga notte delle gemelline perse nel bosco e quel «grazie» del papà

di Paola Treppo

L'EMOZIONANTE RACCONTO DEI SOCCORRITORI CHE LE HANNO TROVATE

TARCENTO (UDINE) - Si è mosso tutto il paese , nel buio della notte, tra i boschi di un piccolissimo abitato del Friuli, Stella di Tarcento, per cercare due gemelline di quattro anni che si erano allontanate da casa con il cane di famiglia , ilMargot, perdendosi nella macchia. Un incubo per la mamma e il papà che hanno dato subito l'allarme, martedì sera. Una lotta contro il tempo per trovarle sane e salve, che ha tenuto impegnate diverse centinaia di persone, tra squadre di soccorritori e semplici cittadini.Alla fine, quando le piccole sono state individuate, intorno alle 2 di notte, un momento di grande commozione: vedere le bambine in salute, peraltro neanche spaventate,. Una storia che racconta della generosità di, battendo un'area molto vasta.: «Non capisci cosa sta succedendo in momenti come questi - dice visibilmente scosso, con gli occhi rossi, emozionato, felice e sconvolto allo stesso tempo -.: sono cadute? Le hanno rapite? Non sai cosa fare. Ma poi ti giri, nel buio, e vedi che tutto il bosco è illuminato. Da ogni parte guardi c'è luce. Sono le torce di tutte le persone che ci hanno aiutato a trovare sane e salve le nostre figlie. A loro va il nostro grazie, di cuore»...