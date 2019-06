Falsi Dop San Daniele e Parma, al processo è battaglia anche sui pesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Le due inchieste di Torino esullacontinuano a scuotere la filiera del, due tra più prestigiosi marchi dell'eccellenza agroalimentare italiana. A Pordenone i processi sono alle porte, ma le procedure previste dal Disciplinare e dai Piani di controllo, soprattutto nella parte relativa ai pesi dei suini, che vivi devono oscillare tra i 144 e 176 chilogrammi, continuano a generare perplessità. Gli allevatori - già chiamati a difendersi per il reato di frode in commercio - non riescono a districarsi tra regolamenti intricati e indicazioni spesso contradditorie. Il terrore, nel momento in cui sono chiamati a chiamati a certificare il peso medio della partita di suini destinati al macello, è di incorrere nuovamente in violazioni penali. La maggior parte degli allevatori friulani è a processo proprio per aver certificato pesi medi non conformi. «Alcuni - spiega l'avvocato Piergiorgio Bertoli - sono indagati per suini che avevano superato un chilo per ogni maiale».