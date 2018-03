Forza Italia rompe il centrodestra: «Fontanini no, votiamo Bertossi»

di Camilla De Mori

UDINE - Spaccatura nel centrodestra sul candidato sindaco a Udine. Giovedì, il coordinatore provinciale di Forza Italia Ferruccio Anzit, dopo la virata da Tondo al leghista Fedriga come candidato governatore, aveva detto chiaro che il candidato sindaco di Udine a quel punto spettava a Fi. Un dietrofront su Pietro Fontanini con inversione a “u” per puntare su Enrico Bertossi, già in corsa con due civiche. «Non c’è niente contro Fontanini, una persona perbene - dice Anzit -. Quando il candidato in Regione era Tondo, ascritto a Fi, andava bene Fontanini, adesso che il candidato è Fedriga, a Udine il candidato spetta a noi. E poi l’aveva detto Salvini, che, con Fedriga candidato a Trieste, il candidato sindaco di Udine che prima spettava alla Lega, ora spetterà a Fi», dice. Ma gli alleati non ci stanno.

«Forza Italia non ha parlato con nessuno» spiegano. Lega, Fratelli d'Italia, Autonomia Responsabile e Identità Civica fanno sapere: «Il centrodestra unito va avanto con il candidato Fontanini».