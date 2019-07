​Operazione antidroga: 3 arresti, 5 denunce e sequestrati oltre 2 kg di marijuana

UDINE - È di tre arresti e cinque denunce il bilancio di un'operazione antidroga con cui i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo hanno sgominato un'attività di spaccio in piazza ad Ampezzo (Udine).



L'operazione, coordinata dalla Procura di Udine, si è conclusa il 10 luglio con l'esecuzione di 13 decreti di perquisizione locale che ha interessato diversi comuni della Val Tagliamento, con l'ausilio di personale delle Compagnie di Udine, Tarvisio, Cividale del Friuli e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Torreglia (Padova) e ha portato al sequestro di quasi due chili e mezzo di marijuana.



L'indagine - presentata stamani in conferenza stampa dal Comandante della Compagnia di Tolmezzo, capitano Diego Tanzi, e del Norm, luogotenente Domenico Colonna - è scaturita da una attività info-investigativa svolta dalla Stazione Carabinieri di Ampezzo comandata dal maresciallo Marco Ferriello, che il 21 giugno ha portato all'arresto di un 50enne, trovato in possesso di circa 10 grammi di eroina e 17 grammi di marijuana, suddivisi in dosi e destinati allo spaccio ad Ampezzo.



L'attività investigativa ha portato a un secondo arresto nella sera del 6 luglio, a carico di altri due italiani residenti nella vallata, anche loro di circa 50 anni, i quali all'uscita del casello autostradale Tolmezzo-Carnia hanno speronato l'auto dei Carabinieri, che stava cercando di fermali, venendo bloccati dopo un inseguimento. Anche in questo caso i militari hanno rinvenuto circa 15 grammi di stupefacente, tra cocaina e anfetamina. Nel corso dell'operazione sono state deferite in stato di libertà altre tre persone, un uomo e due donne del luogo, per il reato di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, e altre due persone, un uomo di 50 anni e una donna di 40, per il reato di favoreggiamento personale. A seguito degli accertamenti eseguiti, i militari della Stazione di Ampezzo hanno segnalato alla Prefettura di Udine 9 persone quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti.

