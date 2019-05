Scaglia un crocifisso in ferro contro la vetrata della canonica: 26enne nei guai

UDINE - Un giovane di 26 anni, residente a Basiliano (Udine), è stato denunciato dai Carabinieri per danneggiamento aggravato dopo aver mandato in frantumi una vetrata della canonica scagliandovi contro un crocifisso in ferro. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio del 6 maggio a Basiliano.



Secondo una ricostruzione, il giovane, già noto per problemi connessi all'uso di droga, si era recato in canonica pretendendo la consegna di alcuni generi della Caritas. La suora responsabile gli ha spiegato che non era il giorno di consegna e lo ha invitato a tornare nei giorni prestabiliti. Il giovane ha dato in escandescenze, brandendo un crocifisso in ferro trovato all'esterno della canonica. Lo ha quindi scagliato contro la vetrata provocando un danno stimato di circa 800 euro. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Campoformido della Compagnia di Udine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA