UDINE - In piazzale Cella a Udine la rottura di una tubatura dell'acqua ha causato l'allagamento di molti piani di un palazzo. Sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco e della polizia locale per verificare i danni provocati dall'acqua, che ha invaso diversi appartamenti che si trovano nell'edificio. Non sono ancora chiare le cause della rottura della tubazione.