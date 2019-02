Terrore in stazione dei bus, coltellate dopo una rissa davanti ai passanti

UDINE - Un cittadino nordafricano è stato accoltellato nel pomeriggio di oggi nella stazione delle corriere di Udine. Ferito a una gamba e alle braccia è stato condotto in ospedale dove è ricoverato, non in pericolo di vita. Il suo aggressore, un altro nordafricano, la cui posizione è ora al vaglio degli investigatori, è stato bloccato dalla Polizia. L'episodio si è verificato intorno alle 16. Immediato l'intervento di una pattuglia della Squadra Volante che si trovava già sul posto per prestare soccorso a una persona che aveva accusato un malore. Il parapiglia suscitato da quella che pare essere stata un'aggressione da parte di uno dei due stranieri ha attirato l'attenzione degli agenti che hanno subito disarmato il migrante che impugnava un coltello.





reazioni - «Desta sconcerto, preoccupazione e un profondo senso di rabbia assistere a fatti di cronaca come quello che si è verificato oggi davanti alla stazione dei treni. Due ragazzi marocchini si sono azzuffati e uno di loro è stato ripetutamente accoltellato sotto lo sguardo di decine di studenti. Evidentemente qualcuno ha fatto credere a questi ragazzi stranieri che per loro le regole non valgono». Lo afferma in una nota il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. «Per questo - aggiunge - bisogna spiegare a chi ha scambiato la nostra città per il far west che le cose stanno diversamente, che le cose sono cambiate. Ora mi auguro che il ragazzo rimasto ferito si rimetta e allo stesso tempo invoco per entrambi la pena massima per quello che hanno fatto».

