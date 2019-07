Accoltellato da un minorenne fuori dal centro d'accoglienza: albanese gravissimo

UDINE - Un giovane di origini albanesi, da poco maggiorenne, versa in gravissime condizioni in ospedale a Udine dopo essere stato accoltellato a un fianco. L'episodio si è verificato nel pomeriggio in strada, nei pressi di una struttura di accoglienza nella zona di San Domenico.



Secondo una prima ricostruzione, a colpirlo, per motivi in corso di accertamento, sarebbe stato un connazionale, ancora minorenne. A quanto si apprende, i medici stanno operando il giovane nel tentativo di salvargli la vita. Sull'episodio indaga la Polizia.

