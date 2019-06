Maltratta la compagna e nasconde la cocaina nel bar: arrestato un 30enne

UDINE - Un uomo di 30 anni, cittadino dominicano e residente a Udine, titolare di un bar, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile e della stazione di Udine dopo essere stato trovato in possesso di 45 grammi di cocaina e 4.000 euro in contanti, nascosti a casa e nel bar.



La droga, cocaina in pietra, e il denaro, sospetto provento dell'attività di spaccio, sono stati scoperti dai militari dell'Arma a seguito di una perquisizione eseguita dopo una denuncia per maltrattamenti in famiglia sporta dalla compagna convivente. La donna, 28 anni, cittadina cubana, si era presentata nel pomeriggio precedente in caserma per segnalare i maltrattamenti subiti da parte del compagno sotto l'effetto dell'alcol.



In due occasioni la donna aveva riportato anche delle lesioni, con un totale di 17 giorni di prognosi. In uno dei due casi la donna era stata colpita in fronte con una teiera scagliata dall'uomo.



Rintracciato, l'uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, sia nell'abitazione di residenza sia nel pubblico esercizio. È nel locale che, secondo i militari dell'arma, sarebbe stata prevalentemente effettuata l'attività di spaccio. La droga e il denaro sono stati sequestrati insieme a un bilancino elettronico di precisione. L'uomo è stato portato in carcere.

