A fuoco il bus di linea, il conducente vede il fumo e mette tutti in salvo

UDINE - All'improvviso l'autobus di linea va a fuoco:. Paura nel tardo pomeriggio per l'incendio ad un autobus urbano della compagnia Saf in servizio nel centro diIl conducente del mezzo ha visto che dal retro stava uscendo del fumo con il quadro comandi che ha subito segnalato l'anomalia. Fermatosi in prossimità di piazzale D'Annunzio, il conducente ha aperto le porte e messo i passeggeri in salvo. Poi ha allertato i Vigili del fuoco e la centrale Saf. Sul posto i vigili del fuoco hanno spento le fiamme del mezzo alimentato a metano, di ultimissima generazione. Nessuno è fortunatamente rimasto ferito, grazie anche alla professionalità del conducente. Tutti i passeggeri hanno potuto proseguire il viaggio con un altro mezzo arrivato poco dopo.