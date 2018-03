Farmaceutica, gomma e plastica: 2.500 addetti, chimica in ripresa

di Paola Treppo

UDINE - In provincia dil’industria, che impiega circa 2.500 addetti considerando anche i comparti di, gomma e plastica, ha registrato nel 2017, secondo l’indagine trimestrale dell’Ufficio studi diUdine, undei livelli produttivi (+4% per il settore della chimica) sostenuto dalla ripresa della domanda interna e dell’export. Lo ha reso noto, capogruppo della Industrie chimiche, nel corso della riunione del Gruppo tenutasi a palazzo Torriani.Le esportazioni hanno segnato una crescita del 21,8% nell’industria chimica (da 117 a 143 milioni di euro), del 7,6% negli articoli in gomma e materie plastiche (da 218 a 235 milioni di euro) e del 63,9% nei prodotti farmaceutici (da 47 a 78 milioni di euro). Con riferimento alle principali aree di destinazione, ledell’intero comparto sono aumentate verso la Germania (+15,6%, pari a 101 milioni di euro), Regno Unito (+83,3%), Francia (+8,4%), Austria (+12,9%). In drastico calo, infine, le ore autorizzate di cassa integrazione, passate da 134 a 62 mila ore. «Ipotizziamo la tenuta del trend di miglioramento della produzione e delle vendite anche per l’intero 2018» dice Scarpa.Dopo un 2016 deludente, il 2017 restituisce quindi un quadro incoraggiante per l’industria chimica europea e italiana. «La ripresa si è finalmente fatta strada e l’Italia, che è il terzo produttore chimico europeo, cresce a un buon ritmo, +2,6% la produzione anche se inferiore alla media europea (+3,7%)».Nella qualità di presidente di Friuli Innovazione, Scarpa ha anche presentato il progetto Additive Manufacturing col quale Friuli Innovazione punta a creare uno spazio dove ci saranno le migliori attrezzature e competenze nel campo della "manifattura additiva", per accompagnare le imprese in un percorso personalizzato di formazione, sperimentazione e ricerca industriale.