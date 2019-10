Accoltella la ex in strada, non la ferisce, si pianta l'arma in corpo: è grave

UDINE - Una ragazza di 20 anni è stata aggredita ieri sera, 13 ottobre, da Udine da un giovane, cittadino ghanese, probabilmente suo ex compagno, che poi si è colpito con un coltello da cucina, ferendosi in maniera grave.



Secondo la ricostruzione del quotidiano, i due in passato avrebbero avuto una relazione e ieri sera, in strada in via Scrosoppi, forse al termine di una discussione, il giovane avrebbe dapprima colpito la ragazza al collo con il coltello ma senza causarle ferite e poi avrebbe infierito su se stesso con la stessa arma da taglio provocandosi, invece, ferite gravi.



A chiamare i soccorsi è stata una coppia che passava di lì, che ha sentito la ragazza gridare aiuto. Sul posto sono intervenute due ambulanze, che hanno portato i due all'ospedale locale Santa Maria della Misericordia, le squadre Volanti e Mobile della Questura e la polizia scientifica per i rilievi. Il giovane è stato sottoposto a intervento chirurgico.

