Ucciso a 31 anni con un taglio alla gola dopo la festa di Capodanno: caccia all'assassino

UDINE - Un uomo, di 31 anni, cittadino italiano di origine dominicana, è stato ucciso con un taglio alla gola causato da un coltello o da una bottiglia rotta.

LA RICOSTRUZIONE

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe stato colpito alla gola al culmine di una lite, con un coltello o con una bottiglia rotta. La vittima è stata immediatamente soccorsa e portata in ospedale dove era giunto in condizioni gravissime. Un paio di ore dopo il ricovero è morto per l'aggravarsi delle condizioni. Fino a questo momento non risulterebbero persone fermate.