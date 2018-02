Ubriaco e senza patente da un anno, travolge un carabiniere e scappa

di Paola Treppo

UDINE -alla guida della sua auto travolge un carabiniere durante un controllo:un uomo di 48 anni originario di Bergamo. Tutto succede in pochi minuti, a; è da poco passata la mezzanotte di oggi, lunedì 5 febbraio, e in piazzale Unità d'Italia il traffico è veramente scarso. C'è solo una pattuglia dei carabinieri con un posto di controllo.I militari dell'Arma vedono arrivare unache disegna: mostrano allora la paletta per intimare l'alt. L'auto rallenta e pare che il conducente voglia accostare ma non appena si trova all'altezza del carabiniere accelera improvvisamente e lo urta con lo specchietto facendolo. Il collega lo aiuta immediatamente ad alzarsi e, senza perdere altro tempo, scatta l'inseguimento dell'autoL'andamento della vecchia utilitaria è davvero incerto: continua a sbandare. La pattuglia la raggiunge, la "stringe" e riesce a fermarla. L'autista scende dall'auto e cerca didi corsa, ma non le sue gambe non reggono e lo tradiscono: è ubriaco, barcolla e riesce a fare solo pochi metri prima di essere bloccato. Cerca pure di reagire e di colpire i due carabinieri per riuscire a liberarsi.Si rifiuta di sottoporsi all'etilometro e quando i militari gli chiedono la patente per procedere con il ritiro della licenza di guida, scoprono che all'uomo è stata. I militari del Radiomobile di Udine, comandati dal maresciallo maggiore Andrea Riolo, mettono definitivamente fine alla sua fuga arrestandolo. A finire in manette un italiano pluripregiudicato di 48 anni, originario di Bergamo ma da anni residente nel capoluogo friulano, D.M.P. le sue iniziali. Davanti al giudice, per la direttissima, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale,personali, guida senza patente e sotto l'influenza di alcol.