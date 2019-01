UDINE - Ubriaco, disturbava i vicini con continue esplosioni di petardi e all'arrivo dei carabinieri li ha minacciati. È successo a Pagnacco ( Udine). Il giovane, 27 anni, è stato denunciato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di dare le proprie generalità. Al termine degli accertamenti, il giovane è stato condotto in ospedale.

