Ubriaco litiga al bar e sferra calci e pugni agli agenti: bloccato e arrestato

GORIZIA - Un uomo di 39 anni, di Gorizia, è stato arrestato per i reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L'operazione è stata portata a termine dalla Squadra Volante della locale Questura. Gli agenti sono intervenuti perché era stata segnalata un'animata discussione all'interno di un bar.

Il 39enne, in palese stato di ubriachezza, alla vista della Polizia ha dapprima minacciato gli agenti e quindi si è scagliato contro di loro, colpendoli con calci e pugni. Per immobilizzarlo è stato necessario far intervenire un secondo equipaggio.Dopo essere stato condotto in Questura, l'uomo è stato trasferito nella locale Casa circondariale.

