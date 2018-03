Contromano sui marciapiedi con vecchia Tipo: panico in paese

di Paola Treppo

CERVIGNANO DEL FRIULI (Udine) - Imbocca la stradacorrendo suia bordo di una vecchia auto, una Fiat TipoÈ successo ieri sera, venerdì 23 marzo, all’imbrunire a. Sono passate da poco le 18 quando una pattuglia della polizia stradale di Udine si imbatte in questa Fiat Tipo, vecchio modello, già incidentata, che percorreva contromano una strada del comune della Bassa friulana con due ruote sopra il marciapiede, creando non pocotra i residenti.Una volta fermato lo strano mezzo, la pattuglia ha trovato alla guida un uomo di 55 anne, residente a Parma, che guidavaQuando gli hanno chiesto i documenti l’uomo non riusciva nemmeno a parlare per quanto precarie erano le sue condizioni fisiche. Poi i poliziotti hanno dovuto gestire pure un doppio rifiuto.L’autista ha rifiutato, infatti, sia le cure dei sanitari, sia di sottoporsi alla prova dell’etilometro. Per il secondo rifiuto è scattata laper rifiuto di sottoporsi all’alcotest e guida in stato d’ebbrezza.Nella stessa serata i controlli sulla sicurezza stradale della polstrada di Udine sono proseguiti lungo laA4, dove la pattuglia della Sottosezione di Palmanova, nel tratto tra Latisana e Portogruaro, ha fermato undi nazionalità polacca che aveva un’andatura molto incerta.Anche in questo caso l’autista guidava ubriaco e sottoposto all’presentava un tasso alcolemico di 2,3 g/l. Patente immediatamente ritirata eper guida in stato di ebbrezza.