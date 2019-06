Fiumi di alcolici nel fine settimana, la lunga notte degli ubriachi

di Enea Fabris

LIGNANO - Il giro di vite ha cominciato a dare i primi frutti. Non ci sono state le devastazioni degli anni precedenti, a parte qualche eccesso, dovuto soprattutto all'abuso di alcolici, il ponte di Pentecoste è stato abbastanza tranquillo. Controlli e prevenzione hanno spinto molti giovani austriaci a disertare Lignano e spostarsi sulle coste croate, dove non si scontrano con restrizioni e controlli mirati. La movida lignanese ha invece attirato molti giovani italiani, soprattutto a Sabbiadoro, fra viale Italia e zona City. «In una città blindata, con aree verdi e fontane transennate spiegano gli operatori - il bilancio non è certamente quello che si prevedeva. Non ci sono stati i danneggiamenti degli anni passati, c'è stata moltissima confusione, schiamazzi notturni, pure con l'uso di megafoni e grossi altoparlanti a bordo di carrettini trainati a mano. I giovani, inoltre, hanno assunto molte bevande alcoliche, soprattutto birra».