Senza assicurazione e revisione dell'auto, guidano ubriachi e drogati

UDINE - Controlli su strada in provincia die sei conducenti sono risultati positivi all'. Non solo. Alcuni mezzi circolavano senzao senza. Il monitoraggio è stato eseguito nella notte di ieri, venerdì 13 aprile, e le prime ore di oggi, dalla Polstrada di Udine; tre le pattuglie impiegate nel servizio tra cui una proveniente dalla sezione di Pordenone; è stato utilizzato un camper attrezzato per fare i test sulla saliva per l’accertamento di sostanzee psicotrope. I controlli si sono concentrati tra Castions di Strada e Udine.Due uomini e una donna sono statipenalmente perché avevano un tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l. Uno dei tre conducenti, un uomo con un tasso pari a 1,30 g/l, guidava il veicolo senza di assicurazione ed è stato sanzionato; per lui multa di 849 euro e sequestro del mezzo.Un altro conducente è risultato positivo all’etilometro, un uomo con un tasso di 0,90 g/l; sottoposto allo specifico test, è risultato positivo a una pregressa assunzione di; al momento del controllo non ha mostrato alterazioni da sostanze stupefacenti e sarà segnalato alla Prefettura di Udine. Analoga procedura sarà adottata per un altro conducente, pure lui positivo al test per laTre, infine, le sanzioni amministrative pera carico di altri 3 conducenti, 2 uomini e una donna, trovati con un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l. Uno di questi non era in regola con la revisione. Per tutti si è proceduto alla sospensione della patente di guida e al "taglio" di 10 punti dalla patente. Questo specifico servizio di controllo sarà fatto nei prossimi fine settimana per contrastare le situazioni di rischio alla guida.