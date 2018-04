Tubercolosi a scuola, un alunno contagiato, sotto esami tutta la classe

di Paola Treppo

UDINE Un alunno dell'Enaip, l'istituto di formazione professionale di Pasian di Prato, ha la tubercolosi ed è ricoverato all'ospedale di Udine dove gli è stata diagnosticata la malattia. Il caso di tubercolosi è stato segnalato dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria all’istituto scolasticoo. Ad essere stato contagiato è stato un allievo che ha un’età compresa tra i 14 e i 18 anni. Tutti i suoi compagni, gli insegnanti e i bidelli, e i suoi familiari, sono stati sottoposti a test medici. Le autorità sanitarie spiegano che è la prassi e che non c'è motivo di allarmarsi. La malattia è nota e controllabile.



«L’incidenza della tubercolosi è in lieve incremento in Friuli dal 2016 - spiega Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive di Udine -; si passa infatti 5-6 casi per 100mila abitanti a 8-9 casi. La tubercolosi non è mai scomparsa: la sua “resistenza” è legata a vari fattori tra cui l’immigrazione, cioè la presenza di stranieri che arrivano da Paesi a più alta incidenza della malattia, i viaggi all’estero che possono far entrare in contatto con l’infezione. È comunque una malattia da cui si guarisce completamente

