Attenti a quelle due donne: entrano in casa con l'inganno e portano via tutto

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PALMANOVA e CAMPOFORMIDO (Udine) - Treadin meno di 2 ore: attenzione a duerom. I tre casi si sono stati denunciati ai carabinieri nel pomeriggio di ieri, domenica 22 aprile, a distanza di poco tempo l'uno dall'altro.Ad agire sono sempre due donne descritte chiaramente dalla vittime come. Con una scusa entrano in casa e raggirano la persona anziana per poi sottrargli con abilità oro e soldi. Un colpo è stato messo a segno a, ai danni di un nonno che era solo in abitazione e cui sono stati rubati 100 euro in contanti; un altro colpo a, intorno alle 17, ai danni di una nonna che è stata derubata con l'inganno di 3mila euro in monili d'oro. Terzo caso adove le due rom hanno raggirato e derubato una anziana di soldi in contanti, bracciali e altri beni preziosi che aveva nella sua abitazione.