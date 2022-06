UDINE - Tre contratti non richiesti, con tre diversi operatori, stipulati in successione a suo nome, a sua insaputa, con indirizzi mail e numeri fittizi. Addirittura con conferme telefoniche in cui a parlare, fingendosi lei, friulana di Bagnaria Arsa nata a Milano, erano donne estranee, con un accento marcatamente del Sud Italia. In questo ennesimo capitolo del Far West del mercato dell'energia è incappata Gabriella Menossi, che lavora come operaia per la Coop Noncello. Un pasticcio in cui, a causa di un recesso che lei non aveva cercato né voluto, ha rischiato di doversi pagare in un'unica soluzione un condizionatore da 1.400 euro che aveva concordato di saldare in piccole somme mensili con il suo gestore di origine. «Io, che 1.400 euro non so neanche come sono fatti. Lo stipendio che prendo non arriva a mille euro. Per fortuna la società con cui avevo da quasi due anni il contratto mi ha dato la possibilità di pagarlo a rate», racconta.

LE PRIME AVVISAGLIE

L'epilogo, come riferisce Menossi, dopo aver ricostruito il filo dell'intricatissimo garbuglio grazie a Letizia D'Aronco di Federconsumatori Udine a cui si è rivolta, è stata «una denuncia querela ai carabinieri», nella convinzione che questo possa servire ad evitare ad altri la disavventura che si è trovata a vivere suo malgrado. «Mi è corso un brivido lungo la schiena quando ho saputo che qualcuno aveva preso la mia identità», racconta. Ma andiamo con ordine. I primi segnali che qualcosa non andava sono arrivati ad aprile, con un'inattesa telefonata del suo gestore. «Mi hanno detto di aver ricevuto una mia richiesta di recesso dal contratto chiedendomi per quale ragione. Io sono caduta dalle nuvole. Non ho fatto niente, non ho cambiato società». Ma, come ha poi potuto constatare suo malgrado, le pratiche erano già partite a sua insaputa. «Ad un certo punto, a maggio - racconta -, mi ha chiamato una persona per avvisarmi che era in corso un contratto con un'altra società e che mi sarebbero arrivate le bollette per luce e gas. Io ho obiettato che non avevo mai firmato alcun contratto». Ma a fine maggio, «è arrivato il bollettino di questo gestore che riguardava la chiusura di un contratto, per un importo da 100 e rotti euro. Ho chiamato il loro servizio clienti. E la voce: Ho sotto gli occhi il contratto firmato con le sue manine. Ha detto proprio così. Ho risposto che, al contrario, io non avevo firmato alcun contratto con le mie manine e ho chiesto di poterne avere una copia via mail, ma non c'è stato verso. I contratti, sono riuscita ad averli solo grazie ai solleciti di Letizia D'Aronco di Federconsumatori Udine, a cui mi sono rivolta». Da quel momento «è nato tutto». Una valanga sotterranea, di cui però, in superficie, affioravano pochissime tracce.

LA RICOSTRUZIONE

«Dopo le telefonate e il documento di chiusura del contratto di questa seconda società a cui non mi ero mai rivolta, non ho ricevuto nessun tipo di contratto né altre fatture via mail», racconta Menossi. Eppure, come poi ha potuto ricostruire Federconsumatori, alla signora, a sua insaputa, non solo era stato intestato (da gennaio) il contratto con questo secondo gestore, ma, in successione, anche con un terzo (da maggio) e un quarto, di cui, spiega Menossi, «mi è arrivata solo una nota con un foglio in bianco, con nome, cognome e indirizzo e, scritto in piccolissimo, proposta di contratto». «Abbiamo chiesto a tutte e tre le società di ricevere i contratti. E abbiamo scoperto che nelle carte l'indirizzo e-mail indicato era finto, l'Iban era fasullo, il numero della carta di identità non era il suo, come anche il numero di telefono», riferisce D'Aronco. Non solo. «In due casi la voce che si sente nella chiamata di conferma che di norma viene fatta per la stipula di un contratto la voce ha un accento marcatamente del Sud e non è certo quella della signora. Non hanno più alcuna remora neppure a fingere di essere un'altra persona», aggiunge D'Aronco. Per fortuna Menossi non ha dovuto sborsare nulla. «Ho rischiato lo stesso, però, un danno economico - spiega la consumatrice - perché dopo la disdetta fatta a mia insaputa al mio gestore di origine, hanno fatto i conti dei soldi che mancavano per pagare il condizionatore, che prima pagavo a rate, a 50 euro a bolletta, e mi hanno presentato il conto. 1.400 euro che avrei dovuto pagare entro l'8 giugno. Per fortuna, la società, che ho contattato e a cui ho spiegato la mia disavventura, mi ha dato la possibilità di saldare il dovuto a rate».